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أتلانتا يقسو على يوفنتوس برباعية في الدوري الإيطالي

11:57 م الأحد 09 مارس 2025

خلال مباراة اتلانتا ويوفنتوس

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كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة أتالانتا ويوفنتوس التي أقيمت اليوم الأحد 9 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإيطالي.

وحقق فريق أتالانتا الفوز على نظيره يوفنتوس برباعية دون رد على ملعب أليانز بإيطاليا.

وسجل أهداف فريق أتالانتا كلا من، ريتي جوي من علامة الجزاء في الدقيقة 29، مارتن دي رون في الدقيقة 46، دافيد زاباكوستا في الدقيقة 66، أديمولا لوكمان في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع فريق أتالانتا نقاطه إلى 58 ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف فريق يوفنتوس نقاطه عند 52 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

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أتالانتا يوفنتوس الدوري الإيطالي
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