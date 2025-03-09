أتلانتا يقسو على يوفنتوس برباعية في الدوري الإيطالي

كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة أتالانتا ويوفنتوس التي أقيمت اليوم الأحد 9 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإيطالي.

وحقق فريق أتالانتا الفوز على نظيره يوفنتوس برباعية دون رد على ملعب أليانز بإيطاليا.

وسجل أهداف فريق أتالانتا كلا من، ريتي جوي من علامة الجزاء في الدقيقة 29، مارتن دي رون في الدقيقة 46، دافيد زاباكوستا في الدقيقة 66، أديمولا لوكمان في الدقيقة 77.

وبهذا الفوز رفع فريق أتالانتا نقاطه إلى 58 ليحتل المركز الثالث بجدول الترتيب، بينما توقف فريق يوفنتوس نقاطه عند 52 نقطة ليبقى في المركز الرابع.

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جنوووووووووووووووون اتلانتا! هدف رابع من لوكمان!



اتلانتا 4-0 يوفنتوس في ملعب يوفنتوس 😱😱😱😱

pic.twitter.com/3OR6Q0MIWk — عمرو (@bt3) March 9, 2025

اتلانتا 3-0 على يوفنتوس في ملعب اليوفي 😰😰😰😰

pic.twitter.com/we47k1Y8Fm — عمرو (@bt3) March 9, 2025

اتلانتا يتقدم على يوفنتوس بـهدف ثاني 😰

pic.twitter.com/JcDoBKV1xV — عمرو (@bt3) March 9, 2025