أندية الدوري الإنجليزي الممتاز في الولايات المتحدة الأمريكية.. ما القصة؟

كتب - محمد القرش:

تخوض أندية بورنموث وإيفرتون ومانشستر يونايتد ووست هام، دورة ودية في الأراضي الأمريكية استعدادا لموسم 2025/26، في نيوجيرسي وشيكاجو وأتلانتا من 26 يوليو إلى 3 أغسطس.

وستنطلق سلسلة الصيف 2025 يوم السبت 26 يوليو في ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، عندما يواجه إيفرتون فريق بورنموث، ويواجه مانشستر يونايتد فريق وست هام.

وتتوجه الفرق الأربعة بعد ذلك إلى ملعب سولجر فيلد، في شيكاجو، لمواجهة وست هام ضد إيفرتون، ومانشستر يونايتد ضد بورنموث، يوم الأربعاء 30 يوليو.

وستقام مباراة الذهاب في البطولة على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا يوم الأحد 3 أغسطس، عندما يلتقي بورنموث مع وست هام، ويواجه مانشستر يونايتد فريق إيفرتون.

جدول مباريات سلسلة الصيف 2025

السبت 26 يوليو في ملعب ميتلايف، نيو جيرسي

المباراة 1: إيفرتون ضد بورنموث

المباراة 2: مانشستر يونايتد ضد وست هام

الأربعاء 30 يوليو في ملعب سولجر فيلد بشيكاجو

المباراة الأولى: وست هام ضد إيفرتون

المباراة الثانية: مانشستر يونايتد ضد بورنموث

الأحد 3 أغسطس في ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا

المباراة 1: بورنموث ضد وست هام

المباراة 2: مانشستر يونايتد ضد إيفرتون