"أرهقت كاتب التاريخ".. ليفربول يستعرض رقم قياسي جديد لمحمد صلاح

كتب - محمد القرش:

تغنى نادي ليفربول بأسطورة النادي، محمد صلاح، حيث استعرض رقما قياسيا تاريخيا جديدا للاعب المصري.

وأصبح صلاح أكثر لاعب مساهمة في الأهداف بتاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 44 هدفا، متفوقا على سواريز الذي ساهم في 43 هدفا في موسم 2013/14.

ونشر الحساب الرسمي لنادي ليفربول على منصة "إكس" الرقم القياسي الخاص بالمصري، وعلق: "أرهقت كاتب التاريخ يا صلاح".

ويتصدر اللاعب صاحب الـ32 عاما جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 27 هدفا، وأكثر اللاعب تقديما للتمريرات الحاسمة برصيد 17 تمريرة.

أرهقت كاتب التاريخ يا صلاح 😮‍💨 pic.twitter.com/VjePbzH6C7 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 9, 2025

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