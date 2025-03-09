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ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد هدف مبابي

09:55 م الأحد 09 مارس 2025

كيليان مبابي

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كتب - محمد عبد السلام:

التقى ريال مدريد بنظيره رايو فايكانو اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "لا ليجا".

وفاز ريال مدريد على نظيره رايو فايكانو بهدفين مقابل هدف على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل النجم الفرنسي، كيليان مبابي، هدف في الدقيقة 30 ليصل إلى الهدف رقم 18 بالدوري، بفارق ثلاثة أهداف عن ليفاندوفسكي لاعب برشلونة متصدر هدافي الدوري الإسباني.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني:

1- ليفاندوفيسكي - برشلونة - 21 هدف.

2- كيليان مبابي - ريال مدريد - 18 هدف.

3- أنتي بوديمير - أوساسونا - 14 هدف.

4- رافينيا - برشلونة - 13 هدف.

5- أويهين سانسيت - أتلتيك بلباو - 13 هدف.

6- أيوزي بيريز - فياريال - 11 هدف.

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كيليان مبابي الدوري الإسباني برشلونة ليفاندوفسكي ريال مدريد
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