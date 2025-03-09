ريال مدريد يفوز على رايو فاليكانو في الدوري الإسباني



كتب - محمد الميموني:

فاز ريال مدريد على نظيره رايو فاييكانو اليوم الاحد 9 مارس، ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2024/25.

وانتهت المباراة بفوز ريال مدريد على نظيره فاييكانو بنتيجة 2 - 1 على ملعب سانتياجو برنابيو بإسبانيا.

وجاء الهدف الأول لصالح ريال مدريد بقدم كليان امبابي في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بينما جاء هدف التقدم والفوز للريال بقدم اللاعب فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، ثم جاء هدف تقليص الفارق لفاييكانو بأقدام بيدرو دياز في الدقيقة 2+45.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 57 نقطة، بينما يحتل رايو فاييكانو المركز الثامن برصيد 36 نقطة.