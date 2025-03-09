جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة اتلتيكو وفوز الريال

كتب - محمد القرش:

شهدت مباريات الجولة 27 من الدوري الإسباني "لا ليجا" التي أقيمت اليوم الأحد، فوز ريال مدريد على رايو فاييكانو بثنائية مقابل هدف، بينما خسر أتلتيكو من خيتافي.

ورفض أتلتيكو مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتا، بعد تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا التي كان مقررا لها أمس السبت، بسبب وفاة فرد من الطاقم الطبي للفريق.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1. برشلونة - 57 نقطة

2. ريال مدريد - 57 نقطة

3. أتلتيكو مدريد - 56 نقطة

4. أتلتيك بيلباو - 49 نقطة

5. فياريال - 44 نقطة

6. ريال بيتيس - 41 نقطة

7. مايوركا - 37 نقطة

8. رايو فاييكانو - 36 نقطة

9. سيلتا فيجو - 36 نقطة

10. ريال سوسيداد - 34 نقطة

11. خيتافي - 33 نقطة

12. أوساسونا - 33 نقطة

13. إشبيلية - 33 نقطة

14. جيرونا - 32 نقطة

15. إسبانيول - 27 نقطة

16. فالنسيا - 27 نقطة

17. ليجانيس - 27 نقطة

18. ألافيس - 26 نقطة

19. لاس بالماس - 24 نقطة

20. بلد الوليد - 16 نقطة