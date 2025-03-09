كتب - يوسف محمد:

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله، نتيجة مباراة أرسنال أمام نظيره مانشستر يونايتد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

واكتفى فريق أرسنال بالحصول على نقطة وحيدة من مباراة اليوم، بعد التعادل مع اليونايتد، حيث رفع رصيده إلى النقطة رقم 55 في المركز الثاني بجدول الترتيب، مما صعب من موقفه بشكل أكبر، في الحصول على بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 70 نقطة جمعهم من 29 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد تعادل أرسنال كالتالي

1- ليفربول، 70 نقطة.

2- أرسنال، 55 نقطة.

3- نوتنجهام فورست، 51 نقطة.

4- مانشستر سيتي، 47 نقطة.

5- تشيلسي، 46 نقطة.

6- نيوكاسل يونايتد، 44 نقطة.

7- أستون فيلا، 45 نقطة.

8- بورنموث، 44 نقطة.

9- نيوكاسل، 44 نقطة.

10- فولهام، 42 نقطة.

11- كريستال بالاس، 39 نقطة.

12- برينتفورد، 38 نقطة.

13- توتنهام، 34 نقطة.

14- مانشستر يونايتد، 34 نقطة.

15- إيفرتون، 33 نقطة.

16- وست هام، 33 نقطة.

17- وولفرهامبتون، 23 نقطة.

18- إبسويتش تاون، 17 نقطة.

19- ليستر سيتي، 17 نقطة.

20- سوثهامبتون، 9 نقاط.

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