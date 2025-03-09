أرسنال يقع في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي



كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد التي أقيمت اليوم الأحد 9 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بنتيجة 1-1 على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد اللاعب برونو فيرنانديز في الدقيقة 45+2 من عمر المباراة، ثم جاء هدف التعادل لفريق أرسنال عن طريق اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة 74.

وبهذا التعادل رفع أرسنال رصيده إلى 55 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، ورفع مانشستر يونايتد رصيده أيضًا إلى 34 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.

برونو فيرنانديز يفتتح التسجيل لمانشستر يونايتد في شباك آرسنال#الدوري_الإنجليزي_الممتاز | #مانشستر_يونايتد_آرسنال pic.twitter.com/nKivEzcsGV — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 9, 2025





