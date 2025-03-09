مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

أرسنال يقع في فخ التعادل أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

09:04 م الأحد 09 مارس 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    خلال مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


كتب - محمد عبد السلام:

انتهت مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد التي أقيمت اليوم الأحد 9 مارس، ضمن مواجهات الجولة الثامنة والعشرين في الدوري الإنجليزي.

وحسم التعادل الإيجابي مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد بنتيجة 1-1 على ملعب أولد ترافورد في إنجلترا.

وسجل هدف مانشستر يونايتد الوحيد اللاعب برونو فيرنانديز في الدقيقة 45+2 من عمر المباراة، ثم جاء هدف التعادل لفريق أرسنال عن طريق اللاعب ديكلان رايس في الدقيقة 74.

وبهذا التعادل رفع أرسنال رصيده إلى 55 نقطة ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، ورفع مانشستر يونايتد رصيده أيضًا إلى 34 نقطة ليحتل المركز الرابع عشر.



لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال مانشستر يونايتد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة