مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

ريال مدريد يفوز على رايو فايكانو بثنائية في الدوري الإسباني

07:34 م الأحد 09 مارس 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد ضد اتلتيكو
  • عرض 13 صورة
    صورة أرشيفية لمباراة ريال مدريد وريال سوسيداد
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد ومان سيتي (1)
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد ومان سيتي (2)
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد ومان سيتي (1)_1
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    تاريخ مواجهات ريال مدريد وأتليتكو.. عقدة أوروبية مستمرة
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (3)
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (2)
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد ضد أتلتيكو مدريد (1)
  • عرض 13 صورة
    فريق ريال مدريد
  • عرض 13 صورة
    ريال مدريد ضد أتلتيكو
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز، على حساب نظيره رايو فايكانو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الدوري الإسباني.

وأحرز ثنائية ريال مدريد في اللقاء كلا من، كليان مبابي في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله فينيسيوس جونيور النتيجة، في الدقيقة 34 من الشوط ذاته.

وأحرز هدف رايو فايكانو الوحيد في اللقاء، اللاعب بيدرو دياز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 57 في المركز الثاني بجدول الترتيب، خلف فريق برشلونة المتصدر.

وتوقف رصيد رايو فايكانو عند النقطة رقم 36 في المركز السابع بجدول الترتيب، من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

أقرأ أيضًا:

"أمور انضباطية".. مصدر يكشف سبب استبعاد مصطفى شلبي من قائمة الزمالك في القمة

"بينهم نجم الوسط".. مصراوي يكشف غيابات الأهلي أمام الزمالك في مباراة القمة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الدوري الإسباني ريال مدريد ورايو فايكانو فوز ريال مدريد ورايو فايكانو فريق ريال مدريد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة