ريال مدريد يفوز على رايو فايكانو بثنائية في الدوري الإسباني

كتب - يوسف محمد:

تمكن فريق ريال مدريد من تحقيق الفوز، على حساب نظيره رايو فايكانو بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الدوري الإسباني.

وأحرز ثنائية ريال مدريد في اللقاء كلا من، كليان مبابي في الدقيقة 30 من زمن الشوط الأول، قبل أن يضيف زميله فينيسيوس جونيور النتيجة، في الدقيقة 34 من الشوط ذاته.

وأحرز هدف رايو فايكانو الوحيد في اللقاء، اللاعب بيدرو دياز في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة رقم 57 في المركز الثاني بجدول الترتيب، خلف فريق برشلونة المتصدر.

وتوقف رصيد رايو فايكانو عند النقطة رقم 36 في المركز السابع بجدول الترتيب، من 27 مباراة خاضهم بالمسابقة حتى الآن.

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