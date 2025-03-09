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"للمرة الأولى".. مباراة تشيلسي وليستر سيتي تشهد حدثا تاريخيا لكول بالمر

06:32 م الأحد 09 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    كول بالمر لاعب فريق تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    كول بالمر لاعب تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    كول بالمر لاعب تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    كول بالمر
  • عرض 10 صورة
    كول بالمر لاعب تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    كول بالمر
  • عرض 10 صورة
    كول بالمر
  • عرض 10 صورة
    كول بالمر لاعب تشيلسي
  • عرض 10 صورة
    كول بالمر مع تشيلسي_10
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كتب - يوسف محمد:

أهدر النجم الإنجليزي كول بالمر لاعب فريق تشيلسي، ركلة مع البلوز للمرة الأولى في مسيرته مع الفريق، خلال المباراة التي تجمع فريقه أمام ليستر سيتي حاليا في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويلاقي فريق تشيلسي نظيره ليستر سيتي حاليا، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، على ملعب "ستامفورد بريدج".

وتعد هذه المرة الأولى التي يهدر فيها صاحب ال 22 عاما ركلة جزاء في البريميرليج، حيث نجح في تحويل كل ركلات الجزاء التي سددها من قبل، إلى أهداف.

ونجح بالمر في تسديد 12 ركلة جزاء، حولهم جميعهم إلى أهداف بنسبة نجاح تصل إلى 100%، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويذكر أن فريق تشيلسي، يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 49 نقطة، فيما يحتل فريق ليستر سيتي المركز الـ 19 بجدول الترتيب، برصيد 17 نقطة.

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كول بالمر مباراة تشيلسي وليستر سيتي الدوري الإنجليزي ركلة جزاء بالمر المهدرة
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