5 أرقام قياسية يستهدفها محمد صلاح قبل ختام الدوري الإنجليزي

كتب- محمد عبدالهادي:

يواصل محمد صلاح نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر، رحلة تحقيق النجاحات في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومع اقتراب ختام الموسم، هناك العديد من الأرقام القياسية التي يمكنه تحطيمها أو الاقتراب منها.

وكان صلاح قد سجل ثنائية في شباك ساوثهامبتون في المباراة التي أقيمت مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، لينفرد بصدارة ترتيب الهدافين برصيد 27 هدفًا.

- يتبقي له 9 أهداف ليصبح أكثر لاعب سجل أهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

حيث سبق وان سجل هالاند 37 هدفًا بموسمه الأول مع السيتي، وصلاح يمتلك الأن 27 هدفًا.



- يحتاج تسجيل 5 أهداف ليعادل رقمه بأكبر عدد من الأهداف سجلها في موسم بالدوري الإنجليزي.

- يحتاج لـ 4 مساهمات تهديفية ليتخطى رقم آلان شيرار كأكثر من ساهم تهديفيًا في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

الرقم مسجل بإسم ألان شيرار بـ47 مساهمة، وصلاح حتى الآن لديه 43 مساهمة.

- يتبقى له 4 تمريرات حاسمة ليتخطى رقم تيري هنري ودي بروين كأكثر من صنع أهداف في موسم واحد بالدوري الإنجليزي.

صلاح يمتلك 17 أسيست حتى الأن بينما دي بروين 20 هدف.

- يحتاج صلاح لتسجيل 3 أهداف ليكون رابع هدافين الدوري الإنجليزي بالتساوي مع أندي كول.

صلاح يمتلك 184 هدفًا بالتساوي مع أجويرو في المركز الخامس، بينما يحتل أندي كول المركز الرابع ب 187 هدفًا.



أي أن إجمالي ما يحتاجه محمد صلاح لتحطيم الـ5 أرقام قياسية في المباريات المتبقية من الدوري الإنجليزي، هو 15 مساهمة عبارة عن 9 أهداف و6 تمريرات حاسمة، وذلك في الـ9 مباريات المتبقية.