"رائحة غدر" انقلاب إدارة ريال مدريد على لوكا مودريتش.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية انقلاب الأوضاع داخل نادي ريال مدريد فيما يتعلق بمستقبل النجم الكرواتي لوكا مودريتش، الذي كان يعتقد أنه سيستمر مع الفريق لفترة أطول بعد الوعود التي تلقاها مؤخرا باستمراره حتى تعليق حذائه بقميص الميرينجي.

وكان ريال مدريد قد قام بتجديد عقد النجم الكرواتي في الصيف الماضي حتى عام 2025، ويطمح اللاعب في الاستمرار في مسيرته الرياضية والمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية.

إلا أن الفترة الماضية شهدت شكوكًا لدى مسؤولي إدارة الريال حول تجديد عقده مجددًا في ظل التغييرات المتوقعة داخل تشكيلة الفريق بعد الأداء الباهت الذي يمر به الفريق هذا الموسم.

ووفقًا لما نقله الصحفي خوسيه فيليكس دياز من صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسؤولي ريال مدريد بدأوا في إعادة تقييم تشكيلتهم بعد التعادل المخيب أمام ريال بيتيس، مما أثار القلق بشأن بعض اللاعبين داخل الفريق.

وأوضح التقرير أن رئيس النادي يدرس إجراء تغييرات واسعة في التشكيلة، مما قد يترتب عليه رحيل بعض اللاعبين أصحاب الأعمار الكبيرة وهو ما جعل مستقبل مودريتش محل شك.

وتابع دياز أن فكرة تجديد عقد مودريتش كانت شبه مؤكدة في وقت سابق، إلا أن الوضع الحالي يجعل من الصعب اتخاذ قرار نهائي بشأنه في المستقبل القريب.