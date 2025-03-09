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بعد اعتدائه على مشجع.. زوجة زكريا هوساوي تكشف كواليس مثيرة

05:14 م الأحد 09 مارس 2025
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    اشتياك زكريا هوساوي
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    زوجة زكريا هوساوي
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    اشتياك زكريا هوساوي 3
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كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر زكريا هوساوي لاعب فريق الرائد السعودي، حديث الوسط الرياضي في الأيام الماضية، وذلك بعد اعتدائه على أحد الجماهير في المدرجات عقب مباراة الوحدة ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي.

ماذا حدث من اللاعب زكريا هوساوي؟

التقطت كاميرا المباراة مشهد اللاعب زكريا هوساوي وهو يصعد مدرجات استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، ويدخل في "مشادة عنيفة" وصلت لاشتباك بالأيدي مع أحد المشجعين الذين تواجدوا في المدرجات.

ورصدت الكاميرا اشتباكه قبل أن يتدخل الأمن لفض الأزمة، ولكن لم يتم الكشف عن سر الاعتداء قبل أن تخرج زوجته من الصمت وتكشف كواليس الواقعة

زوجة هوساوي تكشف كواليس المشاجرة

أوضحت زوجة هوساوي أن المعتدى عليه قام بسب والدة اللاعب، وهو ما أفقده السيطرة على أعصابه.

وكتبت الزوجة عبر "ستوري" حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أحيانًا يكون في أشخاص يتسببوا المشاكل لأشخاص ثانية، وما حد يحس بالتعب أو المعاناة اللي الأهلي".

وأضافت: "أسأل الله العلي القدير اللي تسبب بالضرر لزوجي، الله يرد كيده بنحره، ويحرق قلبه زي ما حرق قلب زوجي".

واختتمت: "سب أمه، أنا أتحدى أي أحد، تنسب أمه ويسكت، علشان لاعب ما يحس وما ينحرق".

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زكريا هوساوي الرائد السعودي مسابقة دوري روشن السعودي
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