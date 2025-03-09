أوصي بإراحته.. من هو أخر لاعب فحصه طبيب برشلونة قبل وفاته؟

كتب- محمد عبدالهادي:



عاش نادي برشلونة الإسباني ساعات من الحزن والألم في الساعات الماضية، وذلك بعد وفاة طبيب الفريق كارليس مينيارو جارسيا مساء أمس السبت، قبل انطلاق مباراة أوساسونا بالدوري الإسباني.

وكانت رابطة الدوري الإسباني قد أعلنت تأجيل مباراة برشلونة وأوساسونا بعد وفاة طبيب الفريق الكتالوني، وذلك قبل انطلاق المباراة بساعات.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن طبيب الفريق كان حاضرًا من صباح يوم المباراة، وتناول الغداء مع الفريق والجهاز الطبي بفندق الإقامة.

وأوضح التقرير أن كارليس جارسيا قام بفحص اللاعبين في صباح يوم المباراة للاطمئنان على سلامتهم، وكان أخر اللاعبين الذين فحصهم هو المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، وأوصى بإراحته من المباراة لعدم جاهزيته الطبية".

وأشار التقرير إلى أن جارسيا توفي بعد الظهر خلال فترة القيلولة، بعد الانتهاء من فحص اللاعبين طبيًا.

يذكر أن ليفاندوفسكي كان خارج مباراة أوساسونا بالفعل وذلك لرغبة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في إراحته بعد توصية الطبيب لتجهيزه للمباراة الهامة أمام بنفيكا يوم الثلاثاء المقبل بدوري أبطال أوروبا.