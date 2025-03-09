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"ثلاثي هجومي".. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة رايو فايكانو بالدوري الإسباني

04:47 م الأحد 09 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة رايو فايكانو في الدوري الإسباني.

وتقام مباراة الفريق الملكي أمام رايو فايكانو اليوم، في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً، في إطار منافسات الجولة الـ 27 ببطولة الدوري الإسباني.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، أسينسيو، ألابا، فيران جارسيا.

خط الوسط: تشاوميني، مودريتش، بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويحتل فريق ريال مدريد المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة جمعهم من 26 مباراة، فيما يأتي فريق رايو فايكانو في المركز السابع برصيد 36 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

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