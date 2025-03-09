الركراكي حاول إقناعه.. كواليس اختيار لامين يامال تمثيل منتخب إسبانيا

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف ألبرت لوكي، المدير الرياضي السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بالقرار الصعب الذي اتخذته الموهبة الشابة لامين يامال، نجم برشلونة، بشأن تمثيل منتخب إسبانيا بدلاً من منتخب المغرب.

وقال لوكي في حديثه لبرنامج "إل لارجيرو" على إذاعة "كادينا سير": "لم يكن قرار لامين يامال سهلاً على الإطلاق، كان أمامه خياران صعبان: اللعب للمنتخب الإسباني أو المنتخب المغربي.

وتابع: "في النهاية، اختار المهاجم الشاب البالغ من العمر 17 عامًا أن يمثل منتخب إسبانيا، وهو القرار الذي جاء بعد تفكير طويل وتحديات كبيرة".

وأضاف لوكي : "مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، جاء خصيصًا لإقناعه بتمثيل المنتخب المغربي، بالإضافة إلى ذلك، كان هناك ضغط كبير من الجانب المغربي الذي حاول إقناعه بكافة الطرق".

وأوضح لوكي: "عندما تحدثنا مع يامال لمعرفة رغبته، قال لي: ' أنا تحت ضغط من كل الجهات، لكنني أرغب في تمثيل إسبانيا وأصبح بطل أوروبا'.

وأختتم تصريحاته قائلاً: "والده كان في موقف صعب للغاية، وكان تحت ضغط هائل لكي يختار لامين اللعب لصالح المغرب، وعندما تحدثت معه قال لي العديد من التفاصيل الأخري ولكن لا أستطيع الكشف عنها، لكنها كانت فترة صعبة على العائلة كلها".