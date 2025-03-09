أدار للأهلي والزمالك.. 9 معلومات عن حكم ليفربول وباريس بدوري الأبطال

كتب- محمد عبدالهادي:

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن طاقم تحكيم المباراة المرتقبة بين ليفربول وباريس سان جيرمان، والتي ستجمع بينهما يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

واستقر يويفا على إسناد المهمة التحكيمية للمباراة للحكم الروماني إشتفان كوفاتش ويعاونه كل من ميهاي ماريكا وفيرينتش تونيوجي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الريدز بهدف نظيف، ويسعى محمد صلاح ورفاقه للخروج بنتيجة إيجابية في ملعب الأنفيلد للتأهل لدور ربع النهائي.

معلومات عن الحكم الروماني إشتفان كوفاتش

- أصبح الروماني إشتفان كوفاتش حكمًا دوليًا منذ عام 2010، ويبلغ 39عامًا.

- أدار لقاء مصري بين الأهلي والزمالك في القمة 117، والتي أقيمت في 29 مارس 2019، وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف بالجولة 17 من الدوري المصري، وأشهر يومها 8 بطاقات صفراء.

- أدار أيضًا مباراة الأهلي وبيراميدز في ربع نهائي كأس مصر 2021، والتي حسمها المارد الأحمر بنتيجة 2-1.

- سبق له إدارة نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين روما وفينورد في مايو 2022، وحسم روما اللقب.

- أدار إشتفان كوفاتش 6 مباريات في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

- أدار كوفاتش مباراة واحدة لفريق ليفربول في دوري أبطال أوروبا كانت ضد ريال مدريد في موسم 2022-2023 ، وانتهت بخسارة الريدز بنتيجة 5-2.

- أدار لفريق باريس سان جيرمان 4 مباريات في دوري أبطال أوروبا، فاز في مباراتين وخسر مثلهما.

كوفاتش كان حكمًا لمباراة سان جيرمان وبايرن ميونيخ هذا الموسم في دور المجموعات، والتي خسرها الفريق الباريسي بهدف دون رد.

- آخر مبارياته في دوري أبطال أوروبا كانت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي وانتهت بفوز الميرينجي 3-1.