مصر وجنوب افريقيا.. 8 معلومات عن مباراة الليلة بتصفيات أمم أفريقيا للمحليين

كتب- محمد عبدالهادي:



ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين منتخب مصر ونظيره جنوب إفريقيا، في المباراة التي يحتضنها ستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات اياب تصفيات بطولة أمم أفريقيا للمحليين.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبرز المعلومات عن مباراة الليلة كالتالي:

- تنطلق صافرة مباراة مصر وجنوب أفريقيا للمحليين في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة أون تايم سبورت 1.

- مباراة الذهاب بين مصر وجنوب أفريقيا انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

- الفائز من مواجهة مصر وجنوب أفريقيا سيلتقي مع الفائز من مباراة جزر القمر ومالاوي في المرحلة الأخيرة من التصفيات.

- المنتخب المصري سيرتدي اليوم زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والشراب الأسود.

- محمد عنتر هو صاحب هدف التعادل في مباراة الإياب التي أقيمت الأحد الماضي في مقاطعة فري ستيت بدولة جنوب أفريقيا.

- منتخب مصر لم يسبق له المشاركة في البطولة منذ انطلاقها عام 2009 في كوت ديفوار.

- البطولة ستقام في نسختها الثامنة خلال الفترة من 2 إلى 30 أغسطس من العام الجاري، حيث تستضيفها كينيا، تنزانيا وأوغندا.

- إذا تأهل منتخبنا المصري للتصفيات سينضم إلى المجموعة الثالثة التي تضم كلاً أوغندا والنيجر وغينيا ومنتخب خامس سيتم تحديده من بين (الجزائر – جامبيا – الجابون).