محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية.. ماذا قالت؟

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، حديث الصحف العالمية صباح اليوم الأحد، وذلك بعد تألقه وتسجيل ثنائية في شباك ساوثهامبتون، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 للريدز، ليواصل صلاح تألقه وتحطيم العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم.

الصحف العالمية تتغنى بمحمد صلاح

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عنونت صفحتها، "بفضل محمد صلاح، متصدر الدوري الإنجليزي يعود من التأخر ليهزم ساوثهامبتون"، بينما عنونت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "محمد صلاح ينقذ سلوت ويهدد هالاند"، حيث أشارت إلى أن صلاح بعد هدفيه ضد ساوثهامبتون، حلق بعيدًا في قائمة ترتيب الهدافين.

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن صلاح بات بمثابة آلة تهديفية تواصل تحطيم الأرقام القياسية في كل مباراة.

وكتبت صحيفة "صنداي إكسبريس"، "جو مو"، وقالت إن صلاح أداؤه لم يكن جيدًا في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني تمكن من تسجيل هدفين واستعادة مستواه"، كما عنونت صحيفة "ستار سبورت"، صفحتها بكلمة "سويت 16" وبجانبها صورة محمد صلاح، في إشارة أن ليفربول ابتعد بفارق 16 نقطة عن وصيفه أرسنال.