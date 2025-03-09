مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

محمد صلاح يتصدر عناوين الصحف العالمية.. ماذا قالت؟

12:51 م الأحد 09 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح 8
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح 1
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح 5
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح 6
  • عرض 9 صورة
    ستار سبورت
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح 4
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح 3
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد عبدالهادي:

تصدر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، حديث الصحف العالمية صباح اليوم الأحد، وذلك بعد تألقه وتسجيل ثنائية في شباك ساوثهامبتون، خلال المباراة التي جمعتهما مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ونجح صلاح في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في المباراة التي انتهت بنتيجة 3-1 للريدز، ليواصل صلاح تألقه وتحطيم العديد من الأرقام القياسية هذا الموسم.

الصحف العالمية تتغنى بمحمد صلاح

صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية عنونت صفحتها، "بفضل محمد صلاح، متصدر الدوري الإنجليزي يعود من التأخر ليهزم ساوثهامبتون"، بينما عنونت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية "محمد صلاح ينقذ سلوت ويهدد هالاند"، حيث أشارت إلى أن صلاح بعد هدفيه ضد ساوثهامبتون، حلق بعيدًا في قائمة ترتيب الهدافين.

وأكملت الصحيفة في تقريرها أن صلاح بات بمثابة آلة تهديفية تواصل تحطيم الأرقام القياسية في كل مباراة.

وكتبت صحيفة "صنداي إكسبريس"، "جو مو"، وقالت إن صلاح أداؤه لم يكن جيدًا في الشوط الأول، ولكن الشوط الثاني تمكن من تسجيل هدفين واستعادة مستواه"، كما عنونت صحيفة "ستار سبورت"، صفحتها بكلمة "سويت 16" وبجانبها صورة محمد صلاح، في إشارة أن ليفربول ابتعد بفارق 16 نقطة عن وصيفه أرسنال.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح الصحف العالمية ليفربول
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة