كتب - محمد القرش:

يشهد موسم 2024/25 الجاري، تعملق وتألق الفرعون المصري محمد صلاح في جميع المسابقات مع ليفربول وتحديدا في الدوري الإنجليزي.

وقاد المصري فريق ليفربول للفوز على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف في الدوري الإنجليزي، حيث سجل ثنائية من علامة الجزاء.

كم هدف يفصل صلاح عن رابع هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ؟

ورفع صلاح رصيده إلى 184 هدفا مع ليفربول في البريميرليج، إذ سجل ذلك العدد من الأهداف خلال 292 مباراة.

ويفصل صلاح 3 أهداف فقط عن معادلة أندي كول رابع هدافي البريميرليج عبر التاريخ صاحب الـ187 هدفا.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.محمد صلاح - 184 هدفا في 292 مباراة

6.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة