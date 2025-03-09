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"يمكنه الاحتفال أمام منافسه المباشر".. ماذا يحتاج ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي؟

05:36 ص الأحد 09 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

واصل فريق ليفربول الإنجليزي، تربعه على قمة جدول ترتيب البريميرليج، بعدما نجح في تحقيق الفوز على حساب نظيره، ساوثهامبتون أمس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 28 بالمسابقة.

وبفوز ليفربول على ساوثهامبتون أمس، رفع رصيده إلى النقطة رقم 67 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي من 29 مباراة خاضهم، بفارق 16 نقطة عن صاحب المركز الثاني فريق أرسنال، صاحب الـ 54 نقطة، من 27 مباراة.

ماذا يحتاج ليفربول لحصد لقب الدوري الإنجليزي؟

وفي حال تمكن فريق أرسنال في تحقيق الفوز في كل مبارياته ال 11 المتبقية في بطولة الدوري الإنجليزي، يكون ليفربول في هذه الحالة، بحاجة إلى تحقيق الفوز في 6 مباريات من مبارياته المتبقية في المسابقة.

ويحتاج فريق ليفربول في حال نجاح أرسنال، في تحقيق الفوز في جميع مبارياته المتبقية، إلى حصد 18 نقطة من أصل 24 نقطة يمكن للفريق حصدهم في البطولة من خلال الـ 8 مباريات المتبقية له.

مباريات الريدز المتبقية في البريميرليج

إيفرتون، الجولة 30، يوم 4 أبريل

فولهام، الجولة 31، يوم 6 أبريل

وست هام، الجولة 32، يوم 13 أبريل

ليستر سيتي، الجولة 33، يوم 20 أبريل

توتنهام، الجولة 34، يوم 27 أبريل

تشيلسي، الجولة 35، يوم 3 مايو

أرسنال، الجولة 36، يوم 10 مايو

برايتون، الجولة 37، يوم 18 مايو

كريستال بالاس، الجولة 38، يوم 25 مايو

وحال تمكن ليفربول من تحقيق الفوز، في مبارياته الست المقبلة ببطولة الدوري، سيتمكن من الاحتفال باللقب في مباراته أمام أرسنال، الذي يعد منافسه المباشر على اللقب، المقرر إقامتها 10 مايو المقبل.

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