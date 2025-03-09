كتب - نهى خورشيد

تقام اليوم الأحد الموافق 9 مارس الجاري، العديد من المباريات الهامة في مختلف المسابقات العالمية والعربية، أبرزها مواجهة الفراعنة في تصفيات أمم أفريقيا للمحليين.

ويعرض "مصراوي" فيما يلي مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة:

مواعيد مباريات اليوم الأحد

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

تشيلسي ضد ليستر سيتي.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

توتنهام ضد بورنموث.. الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

مانشستر يونايتد ضد آرسنال.. السادسة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي ضد اتلتيكو مدريد.. الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 6.

ريال مدريد ضد رايو فاليكانو.. الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

ريال بيتيس ضد لاس بالماس.. السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 5.

أتلتيك بلباو ضد مايوركا.. السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 2.

ريال سوسيداد ضد اشبيلية.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 3.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا للمحليين

مصر ضد جنوب أفريقيا .. التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.. أون تايم سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

بريست ضد أنجيه.. الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

نانت ضد ستراسبورج.. السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

نيس ضد ليون.. العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.. بي إن سبورت 4.

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

هيلاس فيرونا ضد بولونيا.. الواحدة والنصف صباحاً بتوقيت القاهرة.. StarZ play App.

نابولي ضد فيورنتينا.. الرابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. StarZ play App.

إمبولي ضد روما.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.. StarZ play App.

يوفنتوس ضد أتالانتا.. التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.. StarZ play App.