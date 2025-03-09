مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

"قلبي ومفتاحه".. ليفربول يحتفي بأداء محمد صلاح مع الفريق

12:45 ص الأحد 09 مارس 2025

محمد صلاح 5

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

احتفى فريق لفريق ليفربول الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، خلال الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لصلاح وكتب عليها: "قلبي ومفتاحه".

وقاد النجم المصري محمد صلاح، فريق ليفربول أمس لتحقيق الفوز على حساب ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء شهد الفرعون المصري هدفين.

ويحتل نجم المنتخب الوطني، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 27 هدفا وبفارق 7 أهداف عن إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي صاحب المركز الثاني، برصيد 20 هدفا.

ويذكر أن النجم المصري، بات الهداف التاريخي لليفربول في مواجهات ساوثهامبتون برصيد 11 هدفا، متخطيا إيان راش صاحب الـ 10 أهداف.

أقرأ أيضًا:
"بعد هدفه في ساوثهامبتون".. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

طلب رقم هاتفي بالمران.. صحفية إسبانية تكشف موقفا طريفا جمعها بكريم بنزيما

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الانجليزي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
منتخب مصر للمحليين.. مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة