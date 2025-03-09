"قلبي ومفتاحه".. ليفربول يحتفي بأداء محمد صلاح مع الفريق

كتب - يوسف محمد:

احتفى فريق لفريق ليفربول الإنجليزي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بالأداء المميز الذي يقدمه النجم المصري محمد صلاح مع الفريق، خلال الموسم الحالي.

ونشر الحساب الرسمي لليفربول، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لصلاح وكتب عليها: "قلبي ومفتاحه".

وقاد النجم المصري محمد صلاح، فريق ليفربول أمس لتحقيق الفوز على حساب ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في لقاء شهد الفرعون المصري هدفين.

ويحتل نجم المنتخب الوطني، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 27 هدفا وبفارق 7 أهداف عن إيرلنج هالاند لاعب مان سيتي صاحب المركز الثاني، برصيد 20 هدفا.

ويذكر أن النجم المصري، بات الهداف التاريخي لليفربول في مواجهات ساوثهامبتون برصيد 11 هدفا، متخطيا إيان راش صاحب الـ 10 أهداف.

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