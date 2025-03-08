كتب - يوسف محمد:

أقيمت اليوم السبت الموافق 8 مارس الجاري، العديد من المباريات في مختلف المسابقات والمنافسات حول العالم، أبرزها إقامة الكثير من المباريات في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ونجح فريق ليفربول اليوم، في تحقيق الفوز على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة ال 28 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالي

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي اليوم

نوتنجهام يفوز على مان سيتي (1-0)

ليفربول يفوز على ساوثهامبتون (3-1)

كريستال بالاس يفوز على إبسويتش تاون (1-0)

برايتون يفوز على فولهام (2-1)

أستون فيلا يفوز على برينتفورد (1-0)

وولفرهامبتون يتعادل مع إيفرتون (1-1)

نتائج مباريات الدوري الإسباني اليوم

سيلتا فيجو يفوز على ليجانس (2-1)

ديبورتيفو ألافيس يفوز على فياريال (1-0)

فالنسيا يفوز على بلد الوليد (2-1)

نتائج مباريات الدوري الإيطالي اليوم

بارما يتعادل مع تورينو (2-2)

كومو يتعادل مع فينيسيا (1-1)

ميلان يفوز على ليتشي (3-2)

إنتر يفوز على مونزا (3-2)

نتائج مباريات الدوري الألماني اليوم

فولفسبورج يتعادل مع سانت باولي (1-1)

هولشتاين كيل يتعادل مع شتوتجارت (2-2)

أوجسبورج يفوز على بروسيا دورتموند (1-0)

بوخوم يفوز على بايرن ميونخ (3-2)

فيردربريمن يفوز على باير ليفركوزن (2-0)

فرايبورج يتعادل مع لايبزج (0-0)

نتائج مباريات الدوري السعودي اليوم

التعاون يفوز على ضمك (2-0)

الرياض يفوز على الأخدود (1-0)

الاتفاق يفوز على العروبة (2-1)

نتائج مباريات الدوري الفرنسي اليوم

باريس سان جيرمان يفوز على رين (4-1)

ليل يفوز على مونبليه (1-0)

أقرأ أيضًا:

"بعد هدفه في ساوثهامبتون".. محمد صلاح يحقق رقما تاريخيا مع ليفربول في الدوري الإنجليزي

طلب رقم هاتفي بالمران.. صحفية إسبانية تكشف موقفا طريفا جمعها بكريم بنزيما