الاتحاد المصري يحتفي برقم صلاح القياسي في الدوري الإنجليزي

كتب - نهى خورشيد

احتفل الاتحاد المصري لكرة القدم بالدولي محمد صلاح، قائد الفراعنة ونجم ليفربول الإنجليزي، بعد وصوله إلى 184 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح الهداف الأجنبي التاريخي للمسابقة بالتساوي مع الأرجنتيني سيرجيو أجويرو.

ونشر الاتحاد عبر حساباته الرسمية:"الملك المصري يعزف على أنغام التاريخ".

وأضاف:"قائد منتخبنا الوطني محمد صلاح هو أكثر لاعب أجنبي تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي ".

وجاء هذا الرقم القياسي بعدما سجل هدفين في شباك ساوثهامبتون، ليقود فريقه للفوز 3-1 في الجولة 28 من البريميرليج.

ووفقًا لإحصائيات رفع صلاح رصيده في الموسم الحالي إلى 27 هدفًا، مع 44 مساهمة تهديفية بين تسجيل وصناعة الأهداف.

وفي سياق متصل، يتصدر الفريق الكروي بنادي ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، بفارق 16 نقطة عن الوصيف نادي آرسنال.



