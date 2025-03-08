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الهلال يعلن تجديد عقد محمد كنو

11:34 م السبت 08 مارس 2025

محمد كنو في برنامج رامز ايلون مصر (2)

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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي الهلال السعودي تجديد عقد لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، محمد كنو، اليوم السبت.

وشارك كنو مع نادي الهلال في 273 مباراة "16.039 دقيقة"، ساهم خلالهم في 42 هدفا (سجل 21 هدفا، وقدم 21 تمريرة حاسمة).

وحل اللاعب السعودي ضيفا على برنامج المقالب الرمضاني "رامز إيلون ماسك" الذي يقدمه رامز جلال في الحلقة الثامنة اليوم السبت.

يُذكر أن اللاعب صاحب الـ 30 عاما انضم للهلال في موسم 2017/18 قادما من الاتفاق، عندما كان تقدر قيمته السوقية بـ 450 ألف يورو.

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