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رسالة من جراديشار إلى لاعبي النادي الأهلي قبل مباراة القمة

09:59 م السبت 08 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

وجه المهاجم السلوفيني نيجيك جراديشار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة إلى زملائه داخل الفريق.

ونشر اللاعب السلوفيني عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، عدد من الصور له خلال احتفاله بهدفه في مرمى طلائع الجيش، وكتب: "الأهداف هي التي تمنحك الفوز بالمباريات، لكن العمل الجماعي هو الذي يمنحنا البطولات، أنا ممتن لهذا الفريق".

وساهم جراديشار في فوز النادي الأهلي، على حساب طلائع الجيش يوم الأربعاء الماضي، في اللقاء الذي جمع بينهما في بطولة الدوري المصري، انتهى لصالح المارد الأحمر بهدفين دون مقابل، أحرز خلاله جراديشار الهدف الأول للمارد الأحمر.

وكان صاحب ال 22 عاما، انضم إلى المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من فريق فيرهافار المجري، شارك مع الفريق حتى الأن في 8 مباريات تمكن من تسجيل 4 أهداف وصناعة مثلهم.

موعد مباراة الأهلي والزمالك بالدوري

وعلى الجانب الآخر يستعد المارد الأحمر، لملاقاة نظيره الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى في المرحلة النهائية "مرحلة تحديد البطل"، لبطولة الدوري المصري.

ويحتل النادي الأهلي، المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة، فيما يأتي الفارس الأبيض في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 32 نقطة من نفس عدد المباريات.

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