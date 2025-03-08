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بسبب الوفاة.. برشلونة يعلن تأجيل مباراة أوساسونا

09:44 م السبت 08 مارس 2025
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  • عرض 6 صورة
    مينيارو جارسيا
  • عرض 6 صورة
    مينيارو جارسيا
  • عرض 6 صورة
    مينيارو جارسيا
  • عرض 6 صورة
    مينيارو جارسيا
  • عرض 6 صورة
    مينيارو جارسيا
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كتب - محمد القرش:

أعلن نادي برشلونة تأجيل مباراة الفريق ضد أوساسونا التي كان مقررا لها اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة 27 من الدوري الإسباني.

وتوفي طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة، كارليس مينارو جارسيا، بعد ظهر اليوم.

ولهذا السبب، تم تأجيل المباراة بين نادي برشلونة ونادي أوساسونا إلى موعد جديد.

وتقدم مجلس الإدارة وجميع العاملين والعاملات في نادي برشلونة بأحر التعازي إلى عائلته وأصدقائه، ويعبرون عن مواساتهم العميقة في هذه الأوقات الصعبة.

وكانت قد كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن رئيس برشلونة خوان لابورتا نزل إلى غرفة الملابس لإبلاغهم بإيقاف المباراة بسبب قوة قاهرة.

يُذكر أن برشلونة يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد الوصيف.

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