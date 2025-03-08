12 رقما قياسيا.. موسم 2024/25 يشهد تعملق محمد صلاح تاريخيا

كتب - محمد القرش:

يشهد موسم 2024/25 الجاري تألق وتعملق لاعب ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بجميع المسابقات وتحديدا الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحتى الآن حقق المحترف المصري 12 رقما قياسيا تاريخيا في الموسم الجاري، ويتبقى له 9 مباريات بالدوري الإنجليزي، بجانب نهائي كأس كاراباو، ودوري أبطال أوروبا.

12 رقما قياسيا تاريخيا لمحمد صلاح بالموسم الحالي

الهداف التاريخي لأجانب الدوري الإنجليزي برصيد 184 هدفا متساويا مع الأرجنتيني سيرخيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي السابق.

ثالث هدافي ليفربول عبر التاريخ برصيد 143 هدفا، متفوقا على جوردون هودسون صاحب الـ 141 هدفا.

احتل المركز الخامس في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ برصيد 184 هدفا، بالتساوي مع المهاجم كون أجويرو.

أول لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يسجل ويساهم في صناعة هدفين في مباراتين ضد حامل اللقب بموسم واحد (مانشستر سيتي).

سجل صلاح أيضًا تسعة أهداف وست تمريرات حاسمة ضد الفرق التي يدربها بيب جوارديولا، وهو أكبر عدد من الأهداف يسجله أي لاعب خلال مسيرة المدرب الإسباني في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل المصري 16 هدفا خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، ليعادل رقم كيفن فيليبس (1999/2000) وهاري كين (2022/23) كأكثر لاعب تسجيلا خارج أرضه في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وقدم صلاح 11 تمريرة حاسمة خارج الديار هذا الموسم، وهو رقم قياسي يتقاسمه الآن مع سيسك فابريجاس، الذي حقق هذا الإجمالي في موسم 2014/2015 مع تشيلسي.

وإجمالي تمريراته الحاسمة البالغ 17 هذا الموسم هي أكثر من أي لاعب آخر في ليفربول بتاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

صلاح سجل وصنع في 11 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2024/25، وهو أكبر عدد للاعب في موسم واحد في إحدى الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا منذ أن فعلها ليونيل ميسي بـ11 مباراة مع برشلونة في 2014/2015.

ويتصدر مهاجم ليفربول قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 27 هدفا و17 تمريرة حاسمة، بإجمالي 44 مساهمة تهديفية.

ليصبح واحد من ثلاثة لاعبين فقط حققوا مثل هذا الإنجاز، إلى جانب إيرلينج هالاند (44) في 2022/23، و43 لويس سواريز في 2013/14، في حين أنه اللاعب الوحيد الذي وصل إلى أكثر من 40 مساهمة في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، حيث فعل ذلك سابقًا في 2017/18.

وأصبح المصري أول لاعب يسجل 25 هدفًا أو أكثر ويقدم 15 تمريرة حاسمة أو أكثر في موسم واحد بالدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي جميع المسابقات، أصبح صلاح أول لاعب في الدوريات الخمس الكبرى يشارك بشكل مباشر في 50 هدفًا في موسم 2024/25.

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