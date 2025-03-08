"متخطيا راش ومعادلا أجوير".. محمد صلاح يواصل تحقيق الأرقام القياسية مع ليفربول

كتب - يوسف محمد:

شهدت مباراة ليفربول أمام فريق ساوثهامبتون اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، تحقيق النجم المصري محمد صلاح العديد من الأرقام القياسية.

ونجح صلاح في تسجيل هدفين في مرمى ساوثهامبتون، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، ضمن منافسات الجولة الـ 28 بالبريميرليج، ليساهم في فوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

أرقام تاريخية لصلاح بعد مباراة ساوثهامبتون اليوم

وبثنائية صلاح اليوم أمام فريق ساوثهامبتون، تمكن من أن يصبح الهداف التاريخي للريدز في مرمى ساوثهامبتون برصيد 11 هدف، متخطيا إيان راش أسطورة الفريق والذي يمتلك 10 أهداف فقط.

كما نجح صاحب الـ32 عاما، في معادلة رقم النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لاعب مان سيتي السابق، كأكثر لاعب أجنبى تسجيلا للأهداف في البريميرليج، برصيد 184 هدفا لكلا منهما.

وأصبح صلاح أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في موسم واحد بالدوري الانجليزي في تاريخ الريدز، برصيد 44 مساهمة تهديفية، متخطيا لويس سواريز مهاجم ليفربول السابق صاحب الـ 42 مساهمة.

وتمكن النجم المصري أيضًا، من احتلال المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين للريدز برصيد 243 هدفا.

ويذكر أن النجم المصري يحتل صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي، برصيد 27 هدفا وبفارق 7 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي والذي يمتلك 20 هدفا في البطولة.

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