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"بعد ثنائية صلاح اليوم".. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

08:42 م السبت 08 مارس 2025
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    ألكسندر إيزاك لاعب نيوكاسل
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كتب - يوسف محمد:

واصل النجم المصري تربعه على قمة هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، بعدما نجح في تسجيل ثنائية في مرمى ساوثهامبتون اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما، ضمن منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق ليفربول فوزا كبيرا، على حساب نظيره ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، في لقاء شهد تألق الفرعون المصري محمد صلاح، الذي نجح في تسجيل هدفين.

ورفع صلاح عدد أهدافه في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلى الهدف رقم 27 في صدارة ترتيب الهدافين، بفارق 7 أهداف عن إيرلينج هالاند لاعب مان سيتي صاحب الـ 20 هدفا في المركز الثاني.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

1- محمد صلاح، ليفربول، 27 هدفا.

2- هالاند، مان سيتي، 20 هدفا.

3- إسحاق إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 19 هدفا.

4- كريس وود، نوتنجهام فورست، 18 هدفا.

5- بريان مبيومو، برينتفورد، 15 هدفا.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي هدافي الدوري الإنجليزي إيرلنج هالاند
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