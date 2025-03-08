يواصل الزحف.. محمد صلاح يحقق رقما قياسيا تاريخيا

كتب - محمد القرش:

واصل المحترف المصري، محمد صلاح الزحف نحو صدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز عبر التاريخ.

وسجل صلاح هدفين في فوز ليفربول على ساوثهامبتون بثلاثية مقابل هدف في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورفع المصري رصيده التهديفي إلى 184 هدفا في تاريخ الدوري الإنجليزي، محتلا المركز الخامس في قائمة الهدافين بالتساوي مع سيرخيو أجويرو.

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ

1.آلان شيرر - 260 هدفا في 441 مباراة

2.هاري كين - 213 هدفا في 320 مباراة

3.واين روني - 208 هدفا في 491 مباراة

4.أندي كول - 187 هدفا في 414 مباراة

5.محمد صلاح - 184 هدفا في 292 مباراة

6.أجويرو - 184 هدفا في 275 مباراة

7.لامبارد - 177 هدفا في 609 مباراة

8.تيري هنري - 175 هدفا في 258 مباراة

9.روبي فاولر - 163 هدفا في 379 مباراة

10.جيرمين ديفو - 162 هدفا في 496 مباراة

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