ليفربول يفوز على ساوثهامبتون بثلاثية في بطولة الدوري الإنجليزي

متابعة - يوسف محمد:

تمكن فريق ليفربول من تحقيق الفوز على حساب نظيره ساوثهامبتون، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإنجليزي.

وبهذه النتيجة رفع فريق ليفربول رصيده إلى النقطة رقم 70 في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند النقطة رقم 9 في المركز الأخير بجدول الترتيب.

ويدخل ليفربول اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك وتسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ، سوبوسلاي وجونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز ولويس دياز.

أبرز أحداث مباراة ليفربول وساوثهامبتون

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: تسديدة قوية من كيرتس جونز لاعب ليفربول ولكنها تمر بجوار القائم.

الدقيقة 19: تسديدة قوية من لاعب ساوثهامبتون تصدى لها أليسون بيكر حارس مرمى ليفربول.

الدقيقة 20: رأسية من لاعب ساوثهامبتون تصدى لها أليسون بيكر.

الدقيقة 23: تسديدة قوية من فرنانديز لاعب ساوثهامبتون تصدى لها حارس ليفربول.

الدقيقة 27: تسديدة من لاعب ليفربول سوبسلاي، تمر بجوار القائم.

الدقيقة 31: بطاقة صفراء لتسيمكاس لاعب ليفربول.

الدقيقة 40: تسديدة من لويس دياز لاعب ليفربول تمر بجوار القائم.

الدقيقة 1+45: ويل سمالبون يحرز الهدف الأول لساوثهامبتون.

الدقيقة 5+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط.

الدقيقة 47: تسديدة قوية من إليوت لاعب ليفربول يتصدى لها حارس مرمى ساوثهامبتون.

الدقيقة 51: نونيز يحرز هدف التعادل لليفربول.

الدقيقة 54: محمد صلاح يجحرز الهدف الثاني لليفربول في مرمى ساوثهامبتون.

الدقيقة 60: تسديدة من أرنولد لاعب ليفربول تمر بجوار القائم.

الدقيقة 65: رأسية من إليوت لاعب ليفربول تمر بجوار القائم.

الدقيقة 71: تسديدة من محمد صلاح، لكنها تمر بجوار القائم الأيسر.

الدقيقة 73: تسديدة من إليوت يتصدى لها حارس ساوثهامبتون.

الدقيقة 81: تسديدة من إليوت ولكنها تخرج بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 86: ركلة جزاء لصالح فريق ليفربول.

الدقيقة 89: محمد صلاح يحرز الهدف الثالث لليفربول في مرمى ساوثهابمتون.

الدقيقة 90: حكم اللقاء يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع.

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة.