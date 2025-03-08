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"صلاح يقود الهجوم".. تشكيل ليفربول الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

04:42 م السبت 08 مارس 2025

ارني سلوت ومحمد صلاح

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كتب - يوسف محمد:

أعلن الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة ساوثهامبتون الإنجليزي اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإنجليزي البريميرليج.

وجاء تشكيل الريدز للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألسكندر أرنولد، كوناتي، فيرجيل فان دايك وتسيميكاس.

خط الوسط: ريان جرافينبيرخ، سوبوسلاي وجونز.

خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز ولويس دياز.

ويدخل فريق ليفربول اللقاء وهو يحتل صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 67 نقطة، جمعهم من 28 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط جمعهم من 27 مباراة.

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أرني سلوت ليفربول ساوثهامبتون ترتيب الدوري الإنجليزي
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