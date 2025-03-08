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طلب رقم هاتفي بالمران.. صحفية إسبانية تكشف موقفا طريفا جمعها بكريم بنزيما

03:01 م السبت 08 مارس 2025

كريم بنزيما لاعب الاتحاد

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كتبت-هند عواد:

كشفت صحيفة إسبانية تدعى مارتا ريسكو، موقفا طريفا حدث مع النجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد السابق والاتحاد الحالي.

في عام 2013، انتشرت العديد من الشائعات حول علاقة كريم بنزيما ومارتا ريسكو، وروت بعدها تفاصيل علاقتها بنجم الاتحاد السعودي، وقالت في تصريحات عبر برنامج "Fuera de lugar": "كانت لدي علاقة وثيقة معه، لم تكن غرامية، ولكن بعيدًا عن ذلك كنا نقابل بعضنا البعض، ولم يكن حبيبي".

وأضافت: "كنت في تدريبات ريال مدريد، في ممر اللاعبين ولاحظني كريم بنزيما وطلب رقم هاتفي، لديهم طرق غريبة في المغازلة، بدلًا من الاقتراب مني طلب رقم هاتفي، وبعدها وصلتني رسالة منه وهو يقول لي أنا شقيق كريم، وأخبرني بعد فترة أنه من أرسل هذه الرسالة وليس شقيقه".
الصحيفة إسبانية تدعى مارتا ريسكو_2

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كريم بنزيما صحفية إسبانية الاتحاد السعودي
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