مواجهة قوية تجمع بين ثلاثي الأهلي في الدوري القطري

كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، ضيفا على الوكرة، في الثامنة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري القطري.

ويحمل هذا اللقاء طابعا خاصا، بمواجهة ثلاثي الأهلي لبعضهما البعض، إذ يضم قطر أحمد عبد القادر وبيرسي، فيما يلعب حمدي فتحي في صفوف الوكرة.

ويحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 20 نقطة، فيما يأتي قطر في المركز التاسع، بنفس عدد النقاط.

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