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مواجهة قوية تجمع بين ثلاثي الأهلي في الدوري القطري

02:42 م السبت 08 مارس 2025
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    أحمد عبد القادر
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    أحمد عبد القادر لاعب قطر القطري
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    أحمد عبد القادر
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    بيرسي تاو
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    تدخل قوي مع حمدي فتحي
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    إصابة حمدي فتحي
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    حمدي فتحي يتعرض لإصابة قوية
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    حمدي فتحي
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    حمدي فتحي (1)
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    حمدي فتحي
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كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي قطر القطري، ضيفا على الوكرة، في الثامنة والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ18 من الدوري القطري.

ويحمل هذا اللقاء طابعا خاصا، بمواجهة ثلاثي الأهلي لبعضهما البعض، إذ يضم قطر أحمد عبد القادر وبيرسي، فيما يلعب حمدي فتحي في صفوف الوكرة.

ويحتل الوكرة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري القطري، برصيد 20 نقطة، فيما يأتي قطر في المركز التاسع، بنفس عدد النقاط.

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ثلاثي الأهلي في الدوري القطري الدوري القطري موعد مباراة قطر والوكرة حمدي فتحي أحمد عبد القادر بيرسي تاو
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