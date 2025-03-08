مرموش يشارك في هزيمة مانشستر سيتي على يد نوتنجهام

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف على يد مستضيفه نوتنجهام فورست خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وخطف فريق نوتنجهام النقاط الثلاثة للمباراة بهدف سجله لاعبه كالوم هودسون أودي بالدقيقة 83.

وجلس المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش على مقاعد البدلاء في بداية المباراة قبل أن يشارك بالدقيقة 69 بدلاً من سافيو.

ورفع فريق نوتنجهام رصيده بالفوز إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني المتبقي له مباراة الجولة 28.

وتوقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند النقطة 47 في المركز الرابع بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس.

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