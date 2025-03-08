مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

مرموش يشارك في هزيمة مانشستر سيتي على يد نوتنجهام

02:29 م السبت 08 مارس 2025

عمر مرموش

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

خسر فريق مانشستر سيتي بهدف نظيف على يد مستضيفه نوتنجهام فورست خلال المباراة التي جمعتهما عصر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري الإنجليزي.

وخطف فريق نوتنجهام النقاط الثلاثة للمباراة بهدف سجله لاعبه كالوم هودسون أودي بالدقيقة 83.

وجلس المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي عمر مرموش على مقاعد البدلاء في بداية المباراة قبل أن يشارك بالدقيقة 69 بدلاً من سافيو.

ورفع فريق نوتنجهام رصيده بالفوز إلى النقطة 51 في المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بفارق 3 نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني المتبقي له مباراة الجولة 28.

وتوقف رصيد فريق مانشستر سيتي عند النقطة 47 في المركز الرابع بفارق نقطة عن تشيلسي صاحب المركز الخامس.

اقرأ أيضًا:
قبل القمة.. ماذا قدم رباعي حراسة المرمى مع الزمالك والأهلي؟
موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري لكرة الطائرة

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عمر مرموش ترتيب مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست مانشستر سيتي مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مواجهة قوية تجمع بين ثلاثي الأهلي في الدوري القطري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة