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9 تغييرات.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست

01:30 م السبت 08 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، تشكيله لمواجهة نوتنجهام فورست، المقرر لها في الثانية والنصف مساء اليوم، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

وأجرى بيب جوارديولا، تسعة تغييرات على تشكيلته لمواجهة نوتنغهام فورست، إذ أن الثنائي برناردو سيلفا وفيل فودين هما اللاعبان الوحيدان اللذان حافظا على مكانهما في التشكيلة الأساسية بعد الفوز في كأس الاتحاد الإنجليزي على بليموث.

وسيكون روبن دياز أحد العائدين اليوم، قائدا للفريق، وسيشارك برناردو وفودين بدلاً من المحترف المصري عمر مرموش وماتيو كوفاسيتش.

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي كالآتي: إيدرسون، نونيس، خوسانوف، دياز، جفارديول، نيكو، بيرناردو، سافينيو، فودين، دوكو، هالاند.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنغهام فورست_Easy-Resize.com

ويأتي على مقاعد البدلاء كل من، أورتيجا مورينو، مرموش، كوفاسيتش، جريليش، دي بروين، جوندوجان، ريس، أورايلي، لويس.

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