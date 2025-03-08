لاعب إنجلترا السابق يتعرض لمشكلة صحية على متن طائرة

كتبت-هند عواد:

تعرض لاعب إنجلترا السابق ستيوارت بيرس، لمشكلة صحية أثناء رحلة على متن الطائرة عبر المحيط الأطلسي، مما أجبر الطائرة على الهبوط اضطراريا في كندا.

وكانت الطائرة في طريقها إلى كندا، وقام طاقم الطائرة بالهبوط اضطراريا، بعدها تم نقل ستيوارت بيرس إلى المستشفى.

وكشف مصدر لصحيفة "ذا صن"، تفاصيل تعرض لاعب إنجلترا السابق لمشكلة صحية، وقال: "بدا أن آلام ستيوارت تزداد سوءًا مع استمرار الرحلة، وكان يغير وضعه في مقعده باستمرار محاولًا العثور على بعض الراحة".

وأضاف: "لقد كان من الواضح جدًا أن الوضع خطير، كان الطاقم والركاب الآخرون المدربون على الإسعافات الأولية رائعين".

وكان بيرس يسافر إلى لاس فيجاس لمشاهدة فريقه في دوري الرجبي وارينجتون وولفز يلعب ضد ويجان ووريورز.

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