موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه ليفربول نظيره ساوثهامبتون اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وساوثهامبتون

وتقام المباراة في تمام الساعة 5 مساءً وتنقل المباراة عبر قنوات بي إن سبورت.

ويطمح ليفربول في مواصلة طريقه المفتوح لحصد اللقب في الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يبدو قريبًا بالفعل من تحقيقه مع ابتعاده بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه آرسنال.

ترتيب ليفربول وساوثهامبتون

ويذكر أن ليفربول يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة بينما يحتل ساوثهامبتون المركز العشرين برصيد 9 نقاط فقط.