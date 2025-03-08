مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست والقنوات الناقلة

12:20 م السبت 08 مارس 2025

مانشستر سيتي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 2:20 عصراً وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول التي جمعتهما على ملعب الاتحاد.

ترتيب مانشستر سيتي ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يحتل نوتنجهام المركز الثالث برصيد 48 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مانشستر سيتي نوتنجهام الدوري الإنجليزي الممتاز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
موعد مباراة ليفربول وساوثهامبتون والقنوات الناقلة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة