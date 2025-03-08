موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست والقنوات الناقلة

كتب ـ محمد الميموني:

يلتقي مانشستر سيتي نظيره نوتنجهام اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024/25.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة 2:20 عصراً وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت.

وتمكن مانشستر سيتي من الفوز على نظيره نوتنجهام فورست بثلاثية نظيفة في مباراة الدور الأول التي جمعتهما على ملعب الاتحاد.

ترتيب مانشستر سيتي ونوتنجهام في الدوري الإنجليزي

ويحتل مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 47 نقطة بينما يحتل نوتنجهام المركز الثالث برصيد 48 نقطة.