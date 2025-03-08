أهداه له إنفانتينو.. قصة المفتاح الذهبي لكأس العالم الذي تسلمه ترامب؟

كتبت-هند عواد:

زار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الولايات المتحدة الأمريكية البلد المستضيفة لبطولة كأس العالم للأندية 2025، وسلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفتاح الذهبي لكأس العالم.

وظهر في صور زيارة إنفانتينو للرئيس الأمريكي ترامب، مجسم كأس العالم ومفتاح ذهبي وكرة قدم.

وكشفت صحيفة "الخليج"، ماهية الأشياء التي ظهرت مع إنفانتينو وترامب، إذ أن المفتاح الذهبي يسمى "مفتاح كأس العالم للأندية"، وسيبقى مع ترامب حتى نهائي كأس العالم للأندية، يوم 13 يوليو، ليسلمه بنفسه إلى قائد الفريق الفائز بالبطولة.

وحملت كرة القدم أعلام الولايات المتحدة الامريكية، واسم ترامب، وهذه الكرة الرسمية للمباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.

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