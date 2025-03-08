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عمر مرموش: من الصعب الفوز على سيتي إذا قدم اللاعبون 100% مما لديهم

11:48 ص السبت 08 مارس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال عمر مرموش، المحترف المصري بصفوف مانشستر سيتي، إن فريقه من الصعب هزيمته إذا قدم زملائه 100% مما لديهم.

ويحل فريق مانشستر سيتي ضيفًا على نظيره نوتنجهام فورست عند 02:30 ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي.

وأضاف مرموش، في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي، مساء أمس الجمعة:"نوتنجهام فريق جيد ويقدم مستويات جيدة بالنظر إلى جدول ترتيب الدوري ولديهم لاعبين جيدين ولكن حين يقدم لاعبونا 100% من مستوياتهم من الصعب الفوز علينا".

وأوضح اللاعب المصري أن مباراة نوتنجهام فورست ستكون مهمة للغاية لفريقه الذي يركز على الفوز بكل مباراة يخوضها، ثم أردف:"نذهب دائمًا إلى الملعب بنفس العقلية المتمثلة في الرغبة في الفوز وإعطاء 100٪، نحن نفعل ما نفعله دائمًا ونستعد جيدًا، نحن نركز على المهمة التالية".

وأشار مرموش إلى أنهم يسعون للفوز ليس فقط أمام نوتنجهام فورست بل خلال كل المباريات التي يخوضونها:"ونبذل قصارى جهدنا لنكون مستعدون بشكل جيد لهذه المباراة، نستعد لكل مباراة بنفس الطريقة، سواء كانت مباراة كأس أو لقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز، فإن الاستعداد بالنسبة لنا هو نفسه دائمًا".

ترتيب مانشستر سيتي و نوتنجهام فورست

ويحتل فريق مانشستر سيتي قبل المباراة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة بفارق نقطة عن نوتنجهام فورست صاحب المركز الثالث ومثلها عن تشيلسي صاحب المركز الخامس.

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مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست ترتيب مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست عمر مرموش الدوري الإنجليزي
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