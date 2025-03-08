إنفانتينو يسلم دونالد ترامب المفتاح الذهبي لكأس العالم للأندية

كتبت-هند عواد:

سلم جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مفتاح كأس العالم، خلال زيارة الأول للولايات المتحدة، المستضيفة للبطولة.

ويتكون التصميم الجديد لكأس العالم للأندية، من درع البطولة ومفتاح ذهبي، تم تسليمه لترامب، ومن المقرر أن يظل معه حتى يوم 13 يوليو، موعد نهائي البطولة، وسيسلّمه ترامب بنفسه لقائد الفريق المتوج باللقب.

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية بطولة كأس العالم للأندية 2025، خلال الفترة من 15 يونيو حتى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقا.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو، بالإنجاز المتمثل في جلب كأس العالم إلى الولايات المتحدة لأول مرة، وقال: "سنطرح 10 ملايين تذكرة للبيع، وسيكون هذا الحدث أشبه باستضافة ثلاث مباريات سوبر بول كل يوم لمدة شهر. إن إنشاء الحكومة لهذه القوة العاملة أمر بالغ الأهمية لضمان شعور كل من يحضر بالسلامة والترحيب والمشاركة في شيء مميز حقًا".

وأضاف: "نريد أن يكون هذا العرض هو الأفضل على هذا الكوكب. هذه لحظة لنا جميعًا للالتقاء معًا وخلق تجربة لا تُنسى لعشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم".

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