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"هزائم قليلة وأهداف كثيرة".. ماذا قدم محمد صلاح أمام ساوثهامبتون قبل مباراة اليوم؟

07:39 ص السبت 08 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

يلاقي فريق ليفربول الإنجليزي نظيره ساوثهامبتون اليوم، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

وتنطلق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "آنفيلد"، في إطار منافسات الجولة الـ28 ببطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى النجم المصري محمد صلاح، إلى مواصلة تألقه في البريميرليج خلال الموسم الحالي، والاستمرار على صدارته لجدول هدافي الدوري الإنجليزي، الذي يأتي على قمته برصيد 25 هدفا وبفارق 5 أهداف عن صاحب المركز الثاني إيرلينج هالاند صاحب الـ 20 هدفا.

أرقام محمد صلاح أمام ساوثهامبتون

ويمتلك النجم المصري أرقاما مميزة، خلال مواجهاته أمام ساوثهامبتون رفقة الريدز في مختلف البطولات، التي وصل عددهم إلى 12 مواجهة.

وخاض صلاح 12 مباراة أمام ساوثهامبتون من قبل، قاد خلالهم الريدز لتحقيق الفوز في 10 مباريات، فيما تلقى الهزيمة في مباراة وحضر التعادل في لقاء وحيد.

وفي المقابل، نجح صلاح خلال 12 مباراة في تسجيل 9 أهداف، في مرمى فريق ساوثهامبتون وقدم 4 تمريرات حاسمة.

وكان صلاح، تمكن من تسجيل هدفين في مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، التي انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين لصالح الريدز.

ويعد صلاح ثاني الهدافين التاريخيين للريدز أمام ساوثهامبتون، برصيد 9 أهداف وبفارق هدف واحد عن صاحب المركز الأول إيان راش، الذي يحتل صدارة الهدافين.

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محمد صلاح الدوري الإنجليزي البريميرليج مباراة ليفربول وساوثهامبتون أرقام محمد صلاح أمام ساوثهامبتون
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