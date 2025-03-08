كتب - يوسف محمد:

يبحث النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال مباراة فريقه أمام ساوثهامبتون اليوم، عن تحقيق العديد من الأرقام القياسية رفقة الريدز في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويلاقي فريق ليفربول نظيره ساوثهامبتون اليوم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ 28 في بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

أرقام تاريخية تنتظر محمد صلاح في مواجهة ساوثهامبتون

ويسعى النجم المصري لاحتلال صدارة الهدافين التاريخيين للريدز أمام ساوثهامبتون، حيث سجل 9 أهداف في مرمى الفريق الإنجليزي من قبل، يفصله هدف واحد عن معادلة أسطورة الريدز السابق إيان راش الذي يمتلك 10 أهداف في مرمى ساوثهامبتون، وإذا نجح صلاح في تسجيل أكثر من هدف سينفرد بقائمة هدافي الريدز أمام ساوثهامبتون.

وحال تمكن صلاح في المساهمة في ثلاثة أهداف خلال مباراة ساوثهامبتون اليوم، سيصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 20، له في الموسم، ويعادل رقم نجم أرسنال السابق تيري هنري الذي يعد أكثر لاعب صناعة للأهداف في موسم واحد بـ البريميرليج، برصيد 20 صناعة.

كما أن النجم المصري، يسعى إلى معادلا أسطورة مان سيتي السابق سيرجيو أجويرو، الذي يعد الهداف التاريخي للأجانب في البريميرليج، برصيد 184 هدفا، فيما يمتلك صلاح 182 هدفا، ليصبح على بعد هدفين فقط لمعادلة النجم الأرجنتيني.

إحصائيات محمد صلاح في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

ويحتل صاحب الـ32 عاما، صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، خلال الموسم الحالي برصيد 20 هدفا، تمكن من تسجيلهم في 28 مباراة، خاضهم بالبريميرليج.

ويعد صلاح أكثر لاعبي الدوري الإنجليزي صناعة للأهداف في الموسم الحالي، حيث تمكن من تقديم 17 تمريرة حاسمة.

وبشكل عام شارك نجم المنتخب المصري رفقة الريدز في الموسم الحالي بمختلف البطولات، في 40 مباراة، نجح خلالهم في تسجيل 30 هدفا وتقديم 22 تمريرة حاسمة.