8 أرقام تاريخية قبل مباراة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

كتبت-هند عواد:

يستضيف ليفربول نظيره ساوثهامبتون على ملعب أنفيلد، في الخامسة مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل الفريقان المباراة بفجوة تبلغ 58 نقطة، إذ يحتل ساوثهامبتون قاع الدوري بفارق 13 نقطة عن منطقة الأمان، فيما يتصدر ليفربول الجدول برصيد 67 نقطة.

ويعتبر هذا أكبر فارق نقاط بين فريقين قبل لقاء الدوري الإنجليزي الممتاز منذ يوليو 2020 عندما تغلب ليفربول (86 نقطة) على أستون فيلا (27 نقطة) 2-0 على ملعب أنفيلد (بفارق 59 نقطة).

وتوجد أربع نتائج صادمة يمكن لفريق ساوثهامبتون بقيادة إيفان يوريتش أن ينظر إليها كمصدر للإلهام قبل نهاية هذا الأسبوع، تشير إلى فوز الفريق المتذيل.

ولم تشهد آخر 15 مواجهة بين فرق القمة والقاع، فوز الفريق بالدوري، لكن ساوثهامبتون يستطيع أن يستلهم بعض الإلهام من أدائه الجيد ضد ليفربول في وقت سابق من هذا الموسم، ففي 24 نوفمبر، تقدم على فريق أرني سلوت في ملعب سانت ماري حتى سجل محمد صلاح هدفين في آخر 25 دقيقة ليضمن فوزًا 3-2 لمتصدر الدوري.

وستكون هذه هي المرة الرابعة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز التي يكون فيها كلا اللقاءين بين الفريقين من أصحاب الصدارة والأخيرة في الدوري، بعد مانشستر يونايتد ضد سويندون تاون (1993-1994)، وتشيلسي ضد سندرلاند مرتين (2005-2006 و2016-2017).

أولدهام أثليتيك 1-0 مانشستر يونايتد، 9 مارس 1993

سافر مانشستر يونايتد حينها إلى ملعب باوندري بارك لمواجهة أولدهام في مباراة منتصف الأسبوع بالدوري الإنجليزي الممتاز، وكان الشياطين الحمر في صدارة الجدول، بفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا مع بقاء 11 مباراة للعب.

بدا أن مباراة أولدهام، صاحب المركز الأخير، تشكل فرصة رائعة لمانشستر يونايتد للاحتفاظ بصدارة جدول الترتيب، لكن فريق جو رويل كان له رأي آخر، وفي الدقيقة 26 سجل نيل آدامز هدفا ليكتب الفوز لفريقه.

وكان رويل واحدا من 11 مديرا فنيا فقط نجحوا في تحقيق الفوز على أليكس فيرجسون مع أكثر من ناد في الدوري الإنجليزي الممتاز، وأضاف انتصارا آخر بصفته مدربا لإيفرتون في فبراير/شباط 1995.

ولفرهامبتون واندررز 1-0 مانشستر يونايتد،17 يناير 2004

قبل هذه المواجهة في مولينيو، كان مانشستر يونايتد يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 35 نقطة عن ولفرهامبتون صاحب المركز الأخير، كان دفاع فريق أليكس فيرجسون هو الأقوى (14 هدفًا)، بينما كان دفاع ولفرهامبتون هو الأقوى (43 هدفًا)، ولم يفقد مانشستر يونايتد سوى نقطتين في مبارياته السبع السابقة في الدوري، وأدى هذا إلى فوز مفاجئ من ولفرهامبتون.

توتنهام هوتسبير 2-1 ليفربول،1 نوفمبر 2008

كان توتنهام في قاع الدوري الإنجليزي الممتاز عندما واجه ليفربول على ملعب وايت هارت لين في نوفمبر 2008.

وكان هاري ريدناب تولى مهمة إنقاذ النادي قبل أسبوع من مواجهة ليفربول، وبدأ بقيادة توتنهام إلى الفوز على بولتون 2-0 على أرضه قبل أن يحقق عودة مذهلة في وقت متأخر من مباراة ديربي شمال لندن في منتصف الأسبوع، ليحصل الفريق على نقطة واحدة من التعادل 4-4 على ملعب الإمارات أمام آرسنال.

ولفرهامبتون واندررز 2-1 مانشستر يونايتد،5 فبراير 2011

سافر يونايتد إلى مولينيو وهو متقدم بخمس نقاط على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز وكان في مسيرة من 29 مباراة بدون هزيمة - وهي أفضل سلسلة نتائج له في الدوري منذ سبتمبر 1999، إذ أنهم لم يخسروا منذ ثمانية أشهر وكانوا يدركون أن الفوز في هذه المباراة سيجعلهم يخوضون 30 مباراة في الدوري دون هزيمة لأول مرة في تاريخهم كنادي في الدرجة الأولى.

ولم تساعد إصابة ريو فرديناند أثناء الإحماء في تحسين أداء الفريق، ولكن بعد هدف ناني في الدقيقة الثالثة بدا الأمر وكأن فوزًا روتينيًا لمانشستر يونايتد سوف يتبعه، ولكن فريق وولفرهامبتون بقيادة ميك مكارثي كان له رأي آخر، وسجل هدفين من ركلات ثابتة.

وساعد الفوز ولفرهامبتون على تجنب الهبوط بفارق نقطة واحدة، بينما تخلص يونايتد سريعًا من هذه الهزيمة واستمر في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق تسع نقاط.