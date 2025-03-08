كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد محمود حسن "تريزيجيه" المحترف بصفوف نادي الريان فريقه للفوز بخماسية مقابل هدف على نظيره الخور خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري القطري.

تريزيجيه كان قد شارك بديلاً خلال الشوط الثاني ليساهم بثلاثة أهداف بواقع هدف وتمريرتين حاسمتين.

تريزيجيه صنع الهدف الثاني لفريق الريان بالدقيقة 53 لزميله جوليان دي سارت ثم أضاف الهدف الثالث بالدقيقة 61 ثم صنع الهدف الخامس لفريقه الذي سجله محمد صالح.

تريزيجيه كان قد خاض الموسم الجاري 30 مباراة بمختلف المسابقات مع ناديي الريان وطرابزون سبورت التركي إذ سجل 7 أهداف وصنع 6.

ورفع الفوز رصيد الريان إلى النقطة 27 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري القطري برصيد 27 نقطة، فيما توقف رصيد فريق الخور عند النقطة 7 متذيلاً جدول الترتيب.

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