مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

كهربا يحتفل بثنائيته مع الاتحاد الليبي بصورتين ورسالة

09:16 م الجمعة 07 مارس 2025
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    محمود عبدالمنعم كهربا
  • عرض 3 صورة
    نادي الاتحاد الليبي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

احتفل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي، بتسجيله هدفين بقميص ناديه الجديد، بعد رحيله عن صفوف الأهلي المصري.

وشارك كهربا متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة من مباراة أمس مع تعليق:"صحة فطوركم يا تحاتيح".

ونجح الاتحاد في الفوز على نظيره الترسانة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري الليبي.

ويذكر أن إدارة القلعة الحمراء قررت بيع ما تبقى من عقد كهربا إلى النادي الليبي في الميركاتو الشتوي الأخير مقابل 75 ألف دولار.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود عبدالمنعم كهربا محمود عبدالمنعم كهربا على انستجرام نادي الاتحاد الليبي الاتحاد الليبي يفوز على الترسانة الليبي كهربا يحتفل بثنائيته مع الاتحاد الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة