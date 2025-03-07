كهربا يحتفل بثنائيته مع الاتحاد الليبي بصورتين ورسالة

كتب - نهى خورشيد

احتفل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الليبي، بتسجيله هدفين بقميص ناديه الجديد، بعد رحيله عن صفوف الأهلي المصري.

وشارك كهربا متابعيه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة من مباراة أمس مع تعليق:"صحة فطوركم يا تحاتيح".

ونجح الاتحاد في الفوز على نظيره الترسانة بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ15 من عمر الدوري الليبي.

ويذكر أن إدارة القلعة الحمراء قررت بيع ما تبقى من عقد كهربا إلى النادي الليبي في الميركاتو الشتوي الأخير مقابل 75 ألف دولار.