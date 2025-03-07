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اشتباك بالأيدي بين لاعب الرائد السعودي وأحد الجماهير بالمدرجات (صور)

04:19 م الجمعة 07 مارس 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اشتباك بين لاعب الرائد وأحد الجماهير (3) (1)
  • عرض 4 صورة
    اشتباك بين لاعب الرائد وأحد الجماهير (2) (1)
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    اشتباك بين لاعب الرائد وأحد الجماهير (1) (1)
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كتب - محمد عبد الهادي:

شهدت مباراة الرائد السعودي والوحدة، التي أقيمت مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025، حدثًا مثيرًا باشتباك أحد اللاعبين بالجماهير في مدرجات المباراة.

حيث شهدت المباراة اشتباك اللاعب زكريا هوساوي، ظهير أيسر فريق الرائد السعودي صعوده للمدرجات عقب انتهاء المباراة ليشتبك مع أحد الجماهير قبل ان يتدخل الأمن لفض الأزمة.

والتقطت كاميرا المباراة مشهد اللاعب زكريا هوساوي وهو يصعد مدرجات استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية،ويدخل في "مشادة عنيفة" وصلت لاشتباك بالأيدي مع أحد المشجعين الذين تواجدوا في المدرجات.

جدير بالذكر أن فريق الرائد خسر بنتيجة (1-3) أمام الوحدة، ليتأزم موقفه في المسابقة، حيث يتواجد في المركز "السادس عشر" المهدد بالهبوط، في جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ برصيد 18 نقطة من 24 مباراة.

يذكر أن زكريا هوساوي انضم لصفوف الرائد السعودي في صيف 2024 قادمًا من الاتحاد، وشارك هذا الموسم بقميص الرائد في 18 مباراة، نجح خلالهما في صناعة 5 تمريرات حاسمة.

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الدوري السعودي الرائد السعودي اشتباك بالأيدي بين لاعب ومشجع
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